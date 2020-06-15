МАГАТЭ запустило всемирный проект по предотвращению пандемий в будущем

ВЕНА, 15 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси запустил в понедельник инициативу для повышения всемирной готовности к будущим пандемиям, подобным COVID-19. Новый проект под названием "Комплексное действие против зоонозных заболеваний" (ZODIAC) задействует опыт МАГАТЭ по использованию ядерных технологий для быстрого обнаружения патогенных микроорганизмов, которые вызывают передающиеся от животного к человеку инфекции.

МАГАТЭ с помощью этого проекта нацелено усилить готовность мирового сообщества к возможным вспышкам опасных заболеваний в будущем. В рамках инициативы создается всемирная сеть для оказания помощи лабораториям в разных странах по мониторингу, эпидемиологическому надзору, раннему выявлению и борьбе с болезнями животных и такими зоонозными инфекциями, как COVID-19, Эбола, птичий грипп и Зика. В соответствии с этим будет реализован механизм МАГАТЭ по оперативному предоставлению технической и научной поддержки странам мира.

"С помощью ZODIAC государства-участники получат доступ к оборудованию, технологиям, опыту, руководству к действиям и обучению. Объединение национальных лабораторий в региональные сети и объединение региональных сетей в глобальную платформу позволит предоставить ответственным за принятие решения лицам современную и легко доступную информацию для принятия оперативных мер, - заявил Гросси на онлайн-заседании Совета управляющих МАГАТЭ. - Я призываю все государства-участники поддержать эту важную инициативу. ZODIAC - это механизм помощи против COVID-19 и будущих заболеваний".

По его словам, пандемия COVID-19 выявила проблемы по выявлению вируса во многих странах и указала на необходимость улучшения связи между медицинскими учреждениями по всему миру, поэтому необходимо учредить единый механизм поддержки разных стран.

МАГАТЭ в апреле 2020 года начало снабжать десятки стран оборудованием для быстрой диагностики коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ ПЦР). Работа оборудования агентства основана на методике выявления вируса с помощью молекулярной технологии. В настоящее время МАГАТЭ обеспечивает около 100 стран поддержкой для оперативной диагностики COVID-19.