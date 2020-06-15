{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Участники протестов в Великобритании потребовали убрать статую Ганди

В интернет-петиции борца за независимость Индии назвали "фашистом" и "сексуальным хищником"

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 июня. /ТАСС/. Участники протестов под лозунгом Black lives matter ("Жизни темнокожих имеют значение") в Великобритании потребовали убрать статую лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди (1869-1948), установленную в городе Лестер. Как сообщает информационное агентство PTI, соответствующая петиция уже собрала более 5 тыс. подписей.

На эту тему
Сытые бунты против расизма, или За что громят Европу?

Движение за снос памятников, связанных, по мнению протестующих, с личностями "расистов и работорговцев", затронуло и Индию: выходцы из этой страны поддержали петицию за снос памятника британскому экс-премьеру Черчиллю (1874-1965), который, как известно, служил офицером в Британской Индии. Они же выступили инициаторами создания петиции за снос двух статуй "покорителя Индии" полковника Роберта Клайва (1725-1774) в Шрусбери и в Лондоне.

Однако требование убрать монумент Ганди, которого протестующие назвали "расистом", стало неожиданностью для живущих в Великобритании выходцев с полуострова Индостан. Пока сторонники движения BLM в Лестере еще только собирают подписи, в Лондоне уже начали действовать: на статуе Ганди в британской столице уже появилась надпись "расист".

В интернет-петиции индийский борец за независимость назван "фашистом" и "сексуальным хищником". Поводом стали некоторые выдержки из писем Ганди, которые он писал из Африки.

С этим континентом тесно связана деятельность Ганди - он более 20 лет прожил в Южной Африке, там он начал политическую деятельность, сформировал идею достижения независимости ненасильственным путем, и даже основал общину "Ферма Толстого" (Ганди восхищался идеями русского писателя - прим. ТАСС). Он писал оттуда письма, многие из которых были опубликованы. И вот внимательные читатели личной переписки Махатмы обнаружили, что в ней встречаются фразы типа "примитивные кафры", "дикие африканцы" и прочее. Цитат, нередко вырванных из контекста, оказалось достаточно, чтобы обвинить Ганди в расизме.

Петиция была принята. Городской совет Лестера заявил, что документ будет рассмотрен в рамках более широкого обзора городских статуй, названий улиц и учебных заведений, который проводится по всей Британии, чтобы выявить те, что напоминают о британской работорговле и колониальном прошлом.

Теги
ИндияВеликобританияБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
Посол РФ в Литве считает варварством осквернение памятника советскому солдату
Ранее власти Кедайнского района Литвы сообщили, что памятник Герою Советского Союза Афанасию Лошакову на городском кладбище в Шете был залит красной краской
Читать полностью