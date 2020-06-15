Участники протестов в Великобритании потребовали убрать статую Ганди

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 июня. /ТАСС/. Участники протестов под лозунгом Black lives matter ("Жизни темнокожих имеют значение") в Великобритании потребовали убрать статую лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди (1869-1948), установленную в городе Лестер. Как сообщает информационное агентство PTI , соответствующая петиция уже собрала более 5 тыс. подписей.

Движение за снос памятников, связанных, по мнению протестующих, с личностями "расистов и работорговцев", затронуло и Индию: выходцы из этой страны поддержали петицию за снос памятника британскому экс-премьеру Черчиллю (1874-1965), который, как известно, служил офицером в Британской Индии. Они же выступили инициаторами создания петиции за снос двух статуй "покорителя Индии" полковника Роберта Клайва (1725-1774) в Шрусбери и в Лондоне.

Однако требование убрать монумент Ганди, которого протестующие назвали "расистом", стало неожиданностью для живущих в Великобритании выходцев с полуострова Индостан. Пока сторонники движения BLM в Лестере еще только собирают подписи, в Лондоне уже начали действовать: на статуе Ганди в британской столице уже появилась надпись "расист".

В интернет-петиции индийский борец за независимость назван "фашистом" и "сексуальным хищником". Поводом стали некоторые выдержки из писем Ганди, которые он писал из Африки.

С этим континентом тесно связана деятельность Ганди - он более 20 лет прожил в Южной Африке, там он начал политическую деятельность, сформировал идею достижения независимости ненасильственным путем, и даже основал общину "Ферма Толстого" (Ганди восхищался идеями русского писателя - прим. ТАСС). Он писал оттуда письма, многие из которых были опубликованы. И вот внимательные читатели личной переписки Махатмы обнаружили, что в ней встречаются фразы типа "примитивные кафры", "дикие африканцы" и прочее. Цитат, нередко вырванных из контекста, оказалось достаточно, чтобы обвинить Ганди в расизме.

Петиция была принята. Городской совет Лестера заявил, что документ будет рассмотрен в рамках более широкого обзора городских статуй, названий улиц и учебных заведений, который проводится по всей Британии, чтобы выявить те, что напоминают о британской работорговле и колониальном прошлом.