Регионы Дальнего Востока в пандемию получили от ФРДВ более 1 млн защитных комплектов

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) суммарно передал дальневосточным регионам более 1 млн комплектов индивидуальной защиты в условиях пандемии. Об этом сообщил глава ФРДВ Алексей Чекунков в ходе прямого эфира на портале "Твой Дальний Восток".

Дополнительные медсредства для округа закупают по поручению вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева при содействии Минвостокразвития России. Средства выделяет ФРДВ совместно с крупными компаниями, реализующими проекты в макрорегионе.

"Все уже приехало 20 грузовиков, 1,1 млн комплектов средств индивидуальной защиты: это защитные костюмы, респираторы, маски, перчатки напрямую от производителей поступили во все регионы Дальнего Востока", - сказал Чекунков.

Он напомнил, что финансировать закупку помогали компании, работающие на Дальнем Востоке. Всего на эти цели был собран почти 1 млрд рублей, из них 80% поступило от частного бизнеса, остальное вложил ФРДВ.

Как ранее сообщали в фонде, помимо средств индивидуальной защиты пять регионов Дальнего Востока (Бурятия, Забайкальский край, ЕАО, Магаданская область и Камчатский край) получили прямую финансовую помощь для покупки необходимого медицинского оборудования. На эти цели было направлено 300 млн рублей.