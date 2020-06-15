{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Делегация из Абхазии во главе с президентом примет участие в параде Победы в Москве

В этот день в Сухуме пройдет велопробег с абхазскими и российскими флагами

СУХУМ, 15 июня. /ТАСС/. Делегация из Абхазии во главе с президентом Асланом Бжанией 24 июня по приглашению президента России Владимира Путина примет участие в военном параде в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе президента в понедельник.

"Делегация Абхазии поедет на парад Победы. В делегацию во главе с президентом также входят депутат парламента Лаша Ашуба и экс-министр экономики и бывший кандидат в президенты Адгур Ардзинба", - сообщили в пресс-службе.

Ранее руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха сообщал, что в день парада Победы в Москве в Сухуме пройдет велопробег с абхазскими и российскими флагами.

На фронтах Великой Отечественной войны сражались более 55 тыс. жителей Абхазии, 17,5 тыс. из них не вернулись домой, 22 уроженца Абхазии удостоены звания Героя Советского Союза.

Теги
Абхазия75-летие ПобедыБжания, Аслан Георгиевич
Посол РФ в Литве считает варварством осквернение памятника советскому солдату
Ранее власти Кедайнского района Литвы сообщили, что памятник Герою Советского Союза Афанасию Лошакову на городском кладбище в Шете был залит красной краской
Читать полностью