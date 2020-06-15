Делегация из Абхазии во главе с президентом примет участие в параде Победы в Москве

СУХУМ, 15 июня. /ТАСС/. Делегация из Абхазии во главе с президентом Асланом Бжанией 24 июня по приглашению президента России Владимира Путина примет участие в военном параде в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе президента в понедельник.

"Делегация Абхазии поедет на парад Победы. В делегацию во главе с президентом также входят депутат парламента Лаша Ашуба и экс-министр экономики и бывший кандидат в президенты Адгур Ардзинба", - сообщили в пресс-службе.

Ранее руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха сообщал, что в день парада Победы в Москве в Сухуме пройдет велопробег с абхазскими и российскими флагами.

На фронтах Великой Отечественной войны сражались более 55 тыс. жителей Абхазии, 17,5 тыс. из них не вернулись домой, 22 уроженца Абхазии удостоены звания Героя Советского Союза.