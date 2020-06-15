Посол РФ в Литве считает варварством осквернение памятника советскому солдату

ВИЛЬНЮС, 15 июня. /ТАСС/. Посол России в Литве Александр Удальцов назвал варварством осквернение памятника советскому солдату в поселке Шета Кедайнского района этой балтийской республики.

"Это, безусловно, варварский, дикий поступок, - сказал посол, отвечая в понедельник на вопрос корреспондента ТАСС. - Произошел он, отметим, в День скорби и надежды в Литве, когда по всей стране вспоминали жертв сталинских репрессий".

"Нетрудно было заметить, что скорбь по невинным жертвам исподволь переносится уже не только на Советский Союз, но и на современную Россию, - добавил Удальцов. - Мстить же за все страдания советскому солдату, который пришел в Прибалтику с освободительной миссией и погиб здесь в боях с немецко-фашистскими захватчиками, просто подло".

Ранее посольство России в Литве сообщило корреспонденту ТАСС, что выясняет обстоятельства инцидента в поселке Шета Кедайнского района Литвы, где 14 июня был осквернен памятник советскому солдату.

Власти Кедайнского района Литвы сообщили в Facebook, что памятник Герою Советского Союза, участнику Великой отечественной войны Афанасию Лошакову на городском кладбище в Шете был залит красной краской вечером 14 июня. Глава района Валентинас Тамулис оценил этот поступок, "как случай хулиганства", к которому он не будет относиться терпимо.

Департамент полиции Литвы сообщил, что получил сообщение об осквернении памятника в воскресенье вечером. Полиция уточняет обстоятельства произошедшего.