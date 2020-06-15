Водоканал в Липецке нанес ущерб реке Дон более чем на 100 млн рублей

ТАСС, 15 июня. Росприроднадзор уличил липецкий водоканал в сбросе в реку Дон сточных вод с превышением нормативов предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ, что привело к ущербу экологии на сумму более 100 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

"Рассчитанный управлением Росприроднадзора размер платы за вред, причиненный водному реке Дон как объекту окружающей природной среды в результате деятельности водоканала при сбросе сточных вод в период с 09 сентября 2019 по 19 ноября 2019 года составил 105684307 рублей", - говорится в сообщении.

По данным Росприроднадзора, анализ данных количественного химического анализа показал, что водоканал сбрасывал с очистных сооружений в Дон сточные воды с превышением нормативов ПДК загрязняющих веществ по отдельным позивиям в 5-100 раз.

В настоящее время претензия направлена в ОГУП "Липецкоблводоканал" для добровольной оплаты ущерба. Срок добровольной уплаты установлен 30 календарных дней, в противном случае взыскание будет осуществляться в судебном порядке, предупредили в ведомстве.