Абитуриенты смогут подать заявления в ДВФУ до публикации результатов ЕГЭ

ВЛАДИВОСТОК, 15 июня. /ТАСС/. Абитуриенты смогут подать документы в Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) до публикации результатов ЕГЭ. Приемная кампания в вузе будет проходить в онлайн-режиме и начнется 20 июня, сообщили ТАСС в пресс-службе ДВФУ.

"Нововведением этого года стала возможность абитуриентов подавать заявления в вуз до опубликования результатов ЕГЭ. Будущие студенты могут оставлять свои заявления, не заполняя специальных пунктов, пока результаты экзаменов неизвестны. По мере выхода официальных результатов ранжирование будет выстраиваться на основании баллов за экзамены. Абитуриентов, не сумевших преодолеть минимальный порог, система исключит из списков поступающих", - сказали в университете.

Оригиналы документов не нужно приносить в приемную комиссию или отправлять по почте. Поступающему нужно заполнить анкету в личном кабинете абитуриента на сайте ДВФУ и приложить к согласию на зачисление отсканированные копии паспорта и аттестата. В пресс-службе отметили, что при таком формате поступления для абитуриентов снижается риск не успеть "переложить" оригинал аттестата или диплома на интересующее направление в контрольные сроки приема.

"Поступившим на бюджет все-таки предстоит предоставить в ДВФУ оригиналы документов об образовании, но только к началу очного обучения. Поступившие на договорную основу традиционно не предоставляют свои дипломы и аттестаты в университет", - добавили в вузе.

В Дальневосточном федеральном университете учатся и работают 23 тыс. человек, более 3,5 тыс. из них - иностранные студенты. В этом году университет выпустит 5,2 тыс. студентов.

В Приморье с начала эпидемии заразились коронавирусом 2 977 человек, успешно прошли лечение 1 720 приморцев, 26 человек умерли.