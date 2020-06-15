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Пандемия коронавируса нового типа

Глава Минздрава Испании не исключил повторной вспышки коронавируса летом

Сальвадор Ильа заявил, что правительство страны "готово к возможной второй волне" распространения инфекции

МАДРИД, 15 июня. /ТАСС/. Повторная вспышка нового коронавируса в Испании может произойти летом, а не осенью. Такое мнение озвучил в понедельник в интервью телеканалу laSexta министр здравоохранения королевства Сальвадор Ильа.

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По его словам, правительство страны "готово к возможной второй волне" распространения инфекции. "Люди часто говорят о сентябре-октябре, - отметил глава ведомства. - Если она [вспышка] произойдет, то нет никаких причин, по которым она должна произойти в сентябре или октябре, а не сейчас летом".

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С начала распространения инфекции в королевстве выявлены около 244 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 27,1 тыс. пациентов умерли. В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности. Эта мера позволила ограничить передвижение населения.

Действие режима завершится 21 июня. Ожидается, что с этого момента испанцы смогут свободно передвигаться по стране. С 21 июня Испания также отменяет контроль на границах со странами ЕС.

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ИспанияПандемия коронавируса нового типа
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