Эксперт: база данных 115 тыс. ожидающих вывоза из-за рубежа россиян может быть фальшивой

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Содержимое базы данных 115 тыс. россиян, ожидающих возвращения из-за рубежа в связи с пандемией коронавируса, может оказаться поддельным. Об этом заявил ТАСС в понедельник основатель и технический директор специализирующейся на кибербезопасности компании DeviceLock Ашот Оганесян.

"В первый раз предложение о продаже этой базы появилось на одном из форумов 29 апреля, но затем было снято. Первоначально продавец сообщал, что в базе 79,6 тыс. строк. Новое объявление было опубликовано 12 июня, и сейчас продавец утверждает, что в базе около 115 тыс. строк", - рассказал он.

По словам Оганесяна, ориентируясь на представленные продавцом образцы, можно сказать, что в базе 58 столбцов, среди которых паспортные данные, адрес, телефон и e-mail, даты выезда из России и подачи заявления на вывоз на портале госуслуг, данные банковской карты и счета, а также информация о стране пребывания.

При этом Оганесян допускает, что база может оказаться фейком, "так как продавец, с одной стороны, выставил необычно высокую цену, с другой - предоставил крайне небольшой фрагмент данных для ознакомления". Якобы актуальная база на июнь оценена продавцом в 66,6 биткойнов (примерно $627 тыс.), или около 385 рублей за строку, добавил эксперт.

С 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.