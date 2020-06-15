ФРДВ готов поддержать проекты по развитию городской среды Мурманска

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) рассматривает возможность участия в проектах по развитию городской среды Мурманска. Об этом сообщил глава ФРДВ Алексей Чекунков в ходе прямого эфира на портале "Твой Дальний Восток".

На пленарной сессии V международного арктического форума "Арктика - территория диалога" в апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил, что ФРДВ может быть докапитализирован для финансирования арктических проектов. Было принято решение, что фонд выступит инвестором и организатором финансирования проектов в регионах Арктической зоны РФ.

"Решением правительства РФ определено, что до 15 млрд рублей из капитала фонда сейчас может быть проинвестировано в проекты в Арктической зоне РФ. В продвинутой стадии у нас работа по финансированию строительства нового терминала в аэропорту Нового Уренгоя (соглашение о финансировании проекта было подписано на Восточном экономическом форуме в 2019 году - прим. ТАСС). Мы также активно работаем с Мурманской областью по развитию городской среды города Мурманска", - сказал Чекунков.

По его словам, Мурманск является российской "северной жемчужиной" и может быть привлекателен для туристов со всего мира. "У нас есть очень интересный проект по трансформации портовой зоны города Мурманска в современный кластер с гостиницей, музеем, гастроцентром, креативным пространством, которое сделает Мурманск глобальной туристической северной столицей", - добавил глава ФРДВ.

Фонд развития Дальнего Востока и Арктики учрежден Внешэкономбанком (ВЭБ.РФ) для ускоренного развития дальневосточного региона и Арктической зоны РФ. Фонд содействует притоку инвестиций с помощью предоставления льготного (5% годовых в рублях) и долгосрочного финансирования приоритетных инвестиционных проектов, разрабатывает цифровые отраслевые сервисы.