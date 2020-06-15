В Госдуму внесли законопроект о возможности водителей проходить медосмотр дистанционно

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы Дмитрий Савельев (ЛДПР) и Игорь Ананских ("Справедливая Россия") внесли в нижнюю палату парламента законопроект о возможности водителям проходить дистанционный медосмотр с использованием технологий телемедицины. Текст законопроекта размещен в думской электронной базе в понедельник.

Согласно закону, российские юрлица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, обязаны организовывать проведение обязательных медосмотров. Как отмечают авторы инициативы, "в удаленных регионах существует проблема с кадрами и даже просто с оснащением в каждой транспортной организации кабинета медосмотра". В связи с этим они предлагают разрешить дистанционный медосмотр с использованием телемедицинских технологий для водителей транспортных средств, в том числе ИП и самозанятых граждан.

"Устанавливается, что предрейсовый, предсменный, послерейсовый, послесменный медицинский осмотр с применением телемедицинских технологий работников, индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан проводится перед началом рабочего дня (смены, рейса) и по окончании рабочего дня (смены, рейса). При выявлении отклонений в параметрах состояния здоровья, признаков употребления алкоголя и (или) наркотических средств, психотропных веществ, их метаболитов такое лицо направляется на медицинский осмотр с проведением химико-токсикологического исследования", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Документ также закрепляет обязанность работников, которые проводят медосмотр с применением телемедицинских технологий, один раз в полгода проходить профилактический медосмотр, который включает химико-токсикологические исследования на наличие в организме наркотических средств и психотропных веществ и их метаболитов. При этом документ оставляет за работодателем право выбирать, проводить ли медосмотр очно или с применением телемедицинских технологий. В случае выбора дистанционного прохождения осмотра дополнительным средством контроля может послужить выборочный очный осмотр. Как отмечают авторы инициативы, нововведения будут "способствовать поддержанию дисциплины водителя накануне рейса", а также позволят обеспечить требования безопасности дорожного движения и ускорят процессы цифровизации в этой сфере.