Гармаш от имени Ефремова может встретиться с семьей погибшего в ДТП

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Актер Сергей Гармаш может от имени Михаила Ефремова встретиться с родственниками погибшего в ДТП Сергея Захарова. Об этом ТАСС сообщил адвокат семьи Захаровых Александр Добровинский.

"Семья сообщила мне, что к ним обращался актер Сергей Гармаш, возможно, в ближайшем будущем состоится встреча", - сказал Добровинский.

По решению Таганского суда Москвы Ефремов находится под домашним арестом, ему запрещено покидать место проживания, общаться с кем-то, кроме близких родственников, следователя и адвокатов. Сергей Гармаш является близким другом актера.

По мнению Добровинского, "Ефремова можно осуждать или ему можно сочувствовать, его можно прощать или не прощать, но наказывать его мы не имеем права, наказывает только суд". "Думаю, что мы придем к единому мнению с семьей: потерпевшим следует согласиться исключительно с позицией прокурора, не более и не менее", - сказал адвокат.