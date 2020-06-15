Умер первый министр здравоохранения России Андрей Воробьев

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Первый министр здравоохранения Российской Федерации, академик РАН, бывший директор Гематологического научного центра РАМН (сегодня Национальный медицинский исследовательский центр гематологии) Андрей Воробьев умер в понедельник в возрасте 91 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор НМИЦ гематологии Минздрава РФ Валерий Савченко.

"Да, он умер сегодня утром, - сказал Савченко ТАСС. - Это мой учитель, и я руковожу институтом уже после него 10 лет. С моей точки зрения, это гениальный врач, совершенно необычный, созидательный, прошел очень тяжелый путь и создал институт в том виде, в котором он существует. Он учил много людей, он выдающийся человек и очень необычный".

Андрей Воробьев - российский гематолог, академик Академии медицинских наук СССР и РАН. Автор трудов по кардиологии, теоретической и клинической гематологии, ввел в гематологию понятия об опухолевой прогрессии и качественной изменчивости гемобластов, описал особенности ЭКГ и клиники дисгормональных кардиопатий. С 1987 по 2011 год был директором Гематологического научного центра РАМН. С 1991 по 1992 год занимал должность министра здравоохранения России.

Награжден орденом Ленина за работу по организации ликвидации медицинских последствий аварии на Чернобыльской АЭС, лауреат государственной премии СССР, автор около 400 научных работ, в том числе монографий, учебников и учебных пособий.