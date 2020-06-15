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В Минобрнауки ожидают особый интерес абитуриентов к медицинским специальностям

Абитуриенты смогут подать заявление в вуз с 20 июня до 17 августа

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Медицинские направления подготовки в вузах будут вызывать особый интерес у абитуриентов на фоне пандемии коронавируса, считает глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

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"Если говорить о специальностях и направлениях, то традиционно большой интерес к IT-направлениям и специальностям. В последние годы на педагогические направления и специальности рост и по среднему баллу ЕГЭ фиксируем, и по количеству тех, кто поступает. Я думаю, в этом году особый интерес будут вызывать медицинские направления подготовки, мы с вами понимаем, почему. Ну и классические юристы с экономистами - они все еще пользуются популярностью", - сказал Фальков в интервью передаче "Познер" на Первом канале.

Ранее министр сообщал, что российские абитуриенты смогут подать заявление в вуз еще до сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) - с 20 июня. Прием документов продлится до 17 августа.

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