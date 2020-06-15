Неизвестные повредили скульптуру с конем на Аничковом мосту в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Неизвестные повредили один из самых узнаваемых символов Санкт-Петербурга - одну из четырех скульптур "Укротителей коней" работы Петра Клодта на Аничковом мосту через реку Фонтанку в центре города, проводится проверка, сообщили ТАСС в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"В полицию Центрального района поступило сообщение о повреждении скульптуры, установленной на мосту через реку Фонтанка. Сотрудники полиции выехали на место и при осмотре обнаружили повреждения статуи", - сказал представитель ведомства.

Характер повреждений в полиции не уточнили. При осмотре скульптуры заметно, что у коня повреждена уздечка, за которую его держит укротитель, передает корреспондент ТАСС с места события.

В Государственном музее городской скульптуры ТАСС сообщили, что намерены в ближайшее время оценить повреждения памятника. "Реставраторы поедут на место, осмотрят сегодня вечером или завтра рано утром. Специалисты работают только глядя на скульптуру, по фотографиям они ничего не могут говорить. Завтра у нас уже будет понимание того, в каком состоянии [скульптуры] сейчас, случилось ли что-то и что мы планируем с этим делать", - сказала ТАСС представитель музея.

Скульптуры уже не первый раз становятся объектом вандализма. "Им уже обрывали поводья, и всякое бывало, на них часто забираются", - добавила собеседница агентства.

Четыре скульптурных композиции "Укротители коней", украшающие Аничков мост, были выполнены Петром Клодтом, их установили в 1841 году. Статуи так понравились императору Николаю I, что он приказал сделать с них копии и подарил одну из копий прусскому королю Фридриху Вильгельму I, а вторую королю Обеих Сицилий Фердинанду II.