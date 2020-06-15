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В работе Instagram произошел сбой

Большинство пользователей испытывают проблемы с просмотром ленты новостей

ТАСС, 15 июня. Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в понедельник в ряде стран, в том числе в России. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются в США, Великобритании, Германии, Франции и Испании. В РФ о сбоях сообщают жители Москвы, Казани и Самары.

По данным сервиса, большинство пользователей испытывают проблемы с просмотром ленты новостей (около 46%), 36% не могут зайти в свой аккаунт, еще порядка 17% не могут просматривать сториз.

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