В работе Instagram произошел сбой

ТАСС, 15 июня. Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в понедельник в ряде стран, в том числе в России. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются в США, Великобритании, Германии, Франции и Испании. В РФ о сбоях сообщают жители Москвы, Казани и Самары.

По данным сервиса, большинство пользователей испытывают проблемы с просмотром ленты новостей (около 46%), 36% не могут зайти в свой аккаунт, еще порядка 17% не могут просматривать сториз.