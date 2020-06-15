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Путин попросил кондитера из Казани угостить его десертами собственного производства

Президент заинтересовался продукцией Лианы Пахаревой, когда узнал о ее планах сделать сладкие подарки для ветеранов региона ко дню парада Победы

НОВО-ОГАРЕВО, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин попросил кондитера из Казани угостить его десертами собственного производства. Такую просьбу он с улыбкой озвучил на совещании по поддержке экономики и социальной сферы в условиях пандемии коронавируса. В мероприятии в режиме видеоконференции принимают участие и граждане - получатели таких мер поддержки.

Так, кондитер Лиана Пахарева из Казани, которая воспользовалась субсидиями для самозанятых, рассказала Путину, что планирует ко дню парада Победы 24 июня провести акцию - сделать сладкие подарки для ветеранов региона.

Глава государства, заинтересовавшись кондитерской продукцией собеседницы, спросил: "Угостите потом?"

"Обязательно! С большим удовольствием!" - ответила Пахарева.

"Спасибо большое! Удачи вам!" - поблагодарил Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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