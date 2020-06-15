Брат Пола Уилана надеется на помощь Трампа в возвращении американца в США

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Родственники Пола Уилана, приговоренного Мосгорсудом к 16 годам лишения свободы за шпионаж против России, рассчитывают на то, что президент США Дональд Трамп поможет вернуть американца на родину. Об этом говорится в сообщении брата Уилана, поступившем в понедельник по электронной почте корреспонденту ТАСС.

"Мы рассчитываем на президента Трампа, который может самостоятельно предпринять действия, чтобы вернуть Пола домой. Мы надеемся на то, что он [президент США] поступит так без промедления", - написал Дэвид Уилан. Он выразил надежду на то, что правительство США "предпримет немедленные шаги для возвращения Пола домой".

Дэвил Уилан утверждал, что приговор его брату, вынесенный Мосгорсудом, был политизированным. "Как мы понимаем, адвокаты Пола могут обжаловать это решение в течение предстоящих двух недель. Мы надеемся на то, что адвокаты в поиске справедливости для Пола добьются успеха апелляции", - написал Дэвид Уилан.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Уилану были предъявлены обвинения, "которые были доказаны в суде и приняты судом". При этом он не стал комментировать решение суда и дальнейшую судьбу Уилана.

Соединенные Штаты возмущены приговором американцу за шпионаж против РФ и требуют его немедленного освобождения. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

Пола Уилана, имеющего, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, сотрудники ФСБ России задержали в Москве в номере гостиницы "Метрополь" при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд в понедельник признал его виновным в шпионаже против России и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.