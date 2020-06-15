Минобрнауки проанализирует влияние дистанционного обучения на успеваемость студентов

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Минобрнауки планирует в новом учебном году провести мониторинг того, как переход вузов на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса отразился на усвоении знаний у студентов. Об этом сообщил в понедельник глава министерства Валерий Фальков в интервью программе "Познер" на Первом канале.

"Конечно, мы понимаем, что переход из традиционного в онлайн-формат в большинстве случаев не добавил качества, и мы планируем провести соответствующий мониторинг в новом учебном году и посмотреть, как, в каком университете у студентов есть сложности с усвоением материала", - сказал он.

Министерство науки и высшего образования рекомендовало вузам с 16 марта организовать обучение студентов дистанционно в целях профилактики распространения коронавируса. В конце мая министерство поручило вузам и научным организациям снимать ограничения из-за коронавируса в зависимости от ситуации в регионе, где они расположены.