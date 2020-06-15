Гостиничный бизнес не видит сложностей в рекомендациях Роспотребнадзора по заселению

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Рекомендация Роспотребнадзора не селить в один номер людей, не живущих вместе, в основном затронет подселяющихся командировочных и незнакомцев в санаториях, сложностей в реализации инициативы не будет. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные в понедельник представители гостиничного бизнеса.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для администраций гостиниц, согласно которым заселять в один номер людей, которые не контактируют в обычной жизни друг с другом, не стоит.

Мера носит рекомендательный характер, в любом случае решение о предоставлении номеров находится в компетенции руководства гостиницы, рассказала ТАСС руководитель направления гостиничного бизнеса JLL Яна Уханова. "Роспотребнадзор не будет требовать от гостиниц предоставлять соответствующие свидетельства о браке. Сложностей для гостиничного бизнеса данная рекомендация не повлечет", - уточнила она.

Никаких разделений мужа и жены, ребенка от матери Роспотребнадзор не имел в виду, заверила ТАСС отельер, совладелица Hotelinstinct и HotelKit в Санкт-Петербурге и руководитель Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья по Северо-Западному федеральному округу Алена Енова. По ее словам, речь, в частности, идет о ситуациях, когда в гостиницах сдаются двухместные номера с двумя отдельными кроватями по принципу раздельного проживания (например, командировочным из разных регионов). "Собственно, рекомендуется лишний раз не уплотнять номера людьми, которые приезжают раздельно. Проблема в том, что, когда надзорные органы делают такие рекомендации, то очень мало коммуницируют с представителями бизнеса. Если бы было больше коммуникации с предпринимателями, тогда эти фразы были бы более четкими и точными", - сказала она.

Рекомендации скорее направлены на бизнес-путешественников, которые в большинстве случаев и так живут в отдельных номерах, считает директор, руководитель подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга CBRE Татьяна Белова. "Такие рекомендации актуальны, например, для участников мероприятий (сегмент MICE, спорт), которые часто делят номера в целях экономии бюджета. Никто не собирается проверять у вас свидетельство о браке", - сказала собеседница агентства.

В целевой аудитории также могут оказаться отдыхающие санаториев, которые из-за экономии подселяются в двухместные номера, рассказали опрошенные ТАСС эксперты. "Хотя в практике даже курортного жилья подселение незнакомого человека не осуществляется уже давно", - отметила партнер, руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Смирнова.

Проблемы гостеприимства

В рекомендациях Роспотребнадзора по Краснодарскому краю предлагается первыми открывать гостиницы менее 50 номеров, добавила Смирнова. Предполагается, что это позволит расселить людей оптимальным способом - чем меньше отель, тем меньше там можно разместить людей. "То, что в крупных отелях легче разместить людей без толкучки и тесноты - пока еще спрос невысокий, да и территория у них побольше - это, видимо, в расчет не берется. В общем, проблем на Роспотребнадзор свалилось сразу много, они многоплановые - от дезинфекции до нежелательных контактов, понятно, что могут выйти казусы", - считает эксперт.