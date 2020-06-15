ЦИК опубликовал рекомендации избиркомам по защите граждан на голосовании по конституции

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Центризбирком России в понедельник опубликовал рекомендации избиркомам по профилактике рисков, связанных с распространением коронавируса, при подготовке и проведении общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. Документ был согласован председателем ЦИК Эллой Памфиловой и главой Роспотребнадзора Анной Поповой 10 июня.

Согласно документу, ЦИК и Роспотребнадзор предоставляют возможность комиссиям оборудовать площадку для голосования на открытом воздухе, "если используемое на выборах помещение не в полной мере удовлетворяет требованиям эпидемиологической безопасности". При этом для защиты от плохих погодных условий избиркомы могут использовать навесы или аналогичные легкие конструкции.

В рекомендациях отмечается, что комиссии должны организовать температурный контроль на подходе к помещению голосования. В связи с этим участки должны быть оборудованы бесконтактными термометрами. В случае выявления повышенной температуры или симптомов заболевания у участника голосования должна быть возможность проголосовать в отдельном помещении с использованием переносного ящика для голосования, если у него возникнет такое желание.

В ЦИК и Роспотребнадзоре рекомендуют избиркомам перед проходом к помещению для голосования оборудовать специальный пункт для дезинфекции рук и выдачи санитарного набора с одноразовыми масками, перчатками и ручками. На входе в помещение также должен располагаться коврик с антисептической пропиткой для дезинфекции обуви.

Согласно документу, избиркомы должны нанести специальную разметку и указатели в самом помещении для голосования и перед входом на участок для соблюдения санитарной дистанции в 1,5-2 м. Для исключения массового скопления людей рекомендуется разграничить потоки участников голосования по времени. Например, путем приглашения граждан в определенный день или время по территориальному признаку. При этом участники голосования сохраняют право проголосовать в любой из дней, если они не смогут это сделать в день, рекомендованный местной комиссией.

Участники голосования, согласно рекомендациям, должны предъявлять паспорт членам комиссий в развернутом виде на расстоянии, позволяющем рассмотреть указанные в нем сведения, и без передачи документов в руки. Выдача бюллетеня для голосования также будет осуществляться бесконтактным способом.

Согласно рекомендациям, время пребывания в месте голосования не должно превышать 15 минут.

Также категорически запрещается в помещении для голосования употребление пищи и напитков, рукопожатия и другие физические контакты, нарушающие "безопасную дистанцию между лицами, находящимися в помещении для голосования".

Рекомендации для наблюдателей и представителей СМИ

Наблюдатели и представители СМИ в ходе общероссийского голосования должны будут также пройти температурный контроль на участках, а фото- и видеофиксацию можно будет вести только с учетом безопасной дистанции 1,5-2 м.

"Перед проходом в помещение (место) для голосования в обязательном порядке пройдите температурный контроль. В случае выявления у вас повышенной температуры или иных признаков заболевания вам может быть рекомендовано не посещать помещение (место) для голосования", - говорится в тексте.

На участке для голосования участковая комиссия заранее определит места для наблюдателей и СМИ. Стулья для наблюдателей будут расположены на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. "На таком же расстоянии их рекомендуется размещать от входа (выхода) к месту для голосования, от столов, за которыми располагаются члены комиссии, стационарных ящиков для голосования, кабин для голосования или иных специально оборудованных мест", - сказано в рекомендациях. Кроме того, дистанцию рекомендуется соблюдать и при вынужденном обращении к главе участковой комиссии или его заместителю. Для этого предусмотрена специальная разметка.

"Фото- и видеосъемка в помещении (месте) для голосования может осуществляться с места, определенного председателем участковой комиссии, с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5-2 м от людей, находящихся в помещении для голосования", - говорится в тексте.