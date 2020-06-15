Массовые мероприятия в честь юбилея Победы отменили в Вологодской области

ВОЛОГДА, 15 июня. /ТАСС/. Массовые мероприятия, шествия, запланированные ранее в Вологодской области на 24 июня в честь 75-летия Победы, отменены из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Проводить столь масштабные мероприятия в области, которая находится еще на первом этапе снятия ограничений по коронавирусу, преждевременно, сказал губернатор области Олег Кувшинников.

"Мы провели консультации и мнение Роспотребнадзора поддерживаем, в связи с тем, что мы до сих пор фиксируем очаговые вспышки заболеваний на промплощадках и в городках вахтовиков, фиксируем очаги и единичные случаи в медучреждениях, нам рано проводить столь масштабные мероприятия. Проведение массовых мероприятий 24 июня в Вологодской области невозможно. <…> Поэтому, уважаемые вологжане, 24 июня в Вологодской области оплачиваемый выходной день, но в этот выходной призываю вас остаться дома и смотреть парад Победы в Москве по телевизору", - сказал Кувшинников в ходе заседания регионального оперштаба, отметив, что в понедельник будет опубликован соответствующий протокол заседания с объяснением главного санитарного врача области.

Как пояснила главный санитарный врач, руководитель управления Роспотребнадзора по области Ирина Кузнецова, проведение массовых мероприятий возможно на тех территориях, которые находятся на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу, а в Вологодской области эпидемиологическая ситуация остается нестабильной. "Очаги заболеваний есть среди вахтовиков в пяти территориях, множественные домашние очаги, особенно это касается Вологды и Череповца. Таким образом, возможность перехода области к третьему этапу до 24 июня мы считаем маловероятным, поэтому проведение праздничного мероприятия, тем более со зрителями, считаем нецелесообразным и преждевременным", - сказала Кузнецова.

По информации губернатора, на 15 июня в области зафиксировано 1 302 зараженных коронавирусом, прирост за сутки составил 18 случаев. Охват тестированием в четыре раза больше требуемого Роспотребнадзором, количество коек для больных втрое больше, однако коэффициент распространения инфекции составляет 1,08, что пока не позволяет приступить ко второму этапу снятия ограничений.