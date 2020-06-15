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Власти Архангельской области выплатят 16,5 млн рублей пострадавшим от паводков жителям

Выплата начнется в ближайшее время

АРХАНГЕЛЬСК, 15 июня. /ТАСС/. Жители Архангельской области, пострадавшие от паводков, которые начались в начале мая, получат компенсации на общую сумму 16,5 млн рублей. Выплата начнется в ближайшее время, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"В Архангельской области в ближайшие дни начнется выплата компенсаций пострадавшим от весеннего паводка жителям региона, также им оказывается помощь в работе со страховыми компаниями. На сегодняшний день муниципальными образованиями, в которых проведено обследование пострадавшего имущества граждан, подготовлены документы на предоставление выплат на сумму 16,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, выплаты будут производиться из резервного фонда регионального правительства. Сейчас все необходимые документы проходят проверку в региональном агентстве государственной противопожарной службы и гражданской защиты.

"Помимо личного имущества граждан, в этом году в результате весеннего паводка повреждены 78 участков региональных автомобильных дорог, из которых 75 уже восстановлены. В настоящий момент поступила заявка от Вельского района на предоставление субсидии в размере 11 млн рублей для устранения негативных последствий паводка", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в муниципальных образованиях региона продолжается оценка ущерба, нанесенного мостовым сооружениям и другим объектам инфраструктуры, пострадавшим в результате подтоплений.

Ранее в правительстве региона сообщали, что предварительный ущерб от майских паводков для региональной сети автодорог Архангельской области составил 52 млн рублей.

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