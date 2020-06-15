Глава Минобрнауки отметил проблему завышенных зарплатных ожиданий выпускников вузов

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Завышенные зарплатные ожидания выпускников российских вузов являются одной из проблем трудоустройства этой категории россиян. Об этом заявил в понедельник глава Минобрнауки Валерий Фальков в интервью программе "Познер" на Первом канале.

По его словам, данные о количестве безработных выпускников необходимо "внимательно посмотреть" на предмет определения нетрудоустроенных. "Это означает, что они действительно не нашли работу или они не нашли работу на ту заработную плату, которую хотели бы, - сказал он. - Потому что основной разрыв, основная проблема - в том числе завышенные ожидания выпускников по уровню заработной платы, вот здесь у них разногласия с работодателями".

Фальков добавил, что в 2020 году Минобрнауки будут предприняты дополнительные усилия для того, чтобы в этом году безработных студентов было меньше, чем в прошлом. "Мы запускаем дополнительные программы, которых раньше не было. В том числе большие программы для студентов старших курсов и выпускников для организации летнего отдыха детей в специальных подразделениях университетов", - сказал он.

Министр также добавил, что считает правильным способствовать трудоустройству выпускников не только со стороны учебных организаций. "Учитывая сложную ситуацию этого года, я бы пошире посмотрел и предлагаю не только на университеты или на вузы возложить такую обязанность, но и, мне кажется, было бы правильным, если бы работодатели сделали шаг в сторону выпускников 2020 года", - заключил он.