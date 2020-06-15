Фальков считает, что вузы России смогут конкурировать с зарубежными в ближайшие 10-15 лет

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков считает, что в России в ближайшие 10-15 лет сформируется группа вузов, способная конкурировать с ведущими зарубежными университетами.

"Это задача [вывести российские вузы на конкурентоспособный уровень] не только для системы высшего образования, а и для многих других социальных институтов. <...> Я верю в то, что в ближайшие 10-15 лет у нас появится целая когорта, целая группа (она уже есть), но очень-очень конкурентоспособных университетов, которые будут бороться на равных с лучшими университетами мира за талант", - сказал он в интервью программе "Познер" на Первом канале.

Ранее британская компания Quacquarelli Symonds (QS) опубликовала новую версию глобального рейтинга университетов. Рейтинг включает в себя тысячу лучших мировых университетов. Россию представляют 28 вузов, в прошлом году их было 25. При этом 17 из них улучшили свои позиции по сравнению с предыдущим годом. Лидером среди отечественных вузов стал Московский государственный университет им. Ломоносова, который занял 74-ю строчку списка.