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Пандемия коронавируса нового типа

Летние веранды в Москве, реабилитация для переболевших. Главное о коронавирусе за 15 июня

© Елена Афонина/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 537 210 случаев заражения, из них новых — 8246 (минимум с 1 мая). За сутки умерли 143 человека, за весь период — 7091.
  • Граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию, планируется направлять на санаторно-курортное лечение для реабилитации после болезни.
  • Вероятность полного исчезновения коронавируса после появления вакцины очень мала, считает руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
  • В Петербурге с 15 июня открываются парикмахерские и другие предприятия сферы услуг.
  • В Свердловской области продлили ограничительные меры до 22 июня.
  • ЦИК опубликовал рекомендации избиркомам по защите граждан на голосовании по конституции. Россиян просят находиться в помещении для голосования не более 15 минут.
  • Коронавирусная инфекция у россиян оказалась связана с венозным тромбозом. У 70% исследованных пациентов с COVID-19 ухудшилась проходимость сосудов, а у 20% развился полноценный венозный тромбоз.

Москва

  • Всего зафиксировано 207 264 случая заражения, из них новых — 1359.  
  • Столица перейдет к очередному этапу снятия ограничений с 16 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Могут открыться летние веранды ресторанов и кафе, снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках.

Мир

  • Всего зафиксировано более 7,8 млн случаев заражения, умерли более 430 тыс. человек.
  • Все микрорайоны Пекина из-за коронавируса перевели в "режим военного времени", подробнее о вспышке читайте здесь.
  • На Украине пятые сутки фиксируют рекордное число новых случаев заражения.
  • ЕС запустил сайт о проблемах открытия внутренних границ в условиях пандемии.
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Пандемия коронавируса нового типа
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