Пассажиропоток аэропорта Минвод за 10 лет увеличился в 2,5 раза

ПЯТИГОРСК, 15 июня. /ТАСС/. Пассажиропоток международного аэропорта Минеральные Воды, который отмечает 95 лет со дня основания, за последние 10 лет увеличился более чем в 2,5 раза - до 2,5 млн человек. В течение пяти лет авиаузел планирует увеличить пассажиропоток до 3 млн человек, говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы аэропорта.

"За последние 10 лет рост пассажиропотока увеличился более чем в 2,5 раза: с 885 тыс. пассажиров до 2,5 млн пассажиров за 2019 год. Несмотря на временные ограничения в целом в отрасли, связанные с пандемией COVID-19, аэропорт Минеральные Воды им. М.Ю. Лермонтова выполняет большое количество рейсов по внутренним направлениям. Особое внимание уделяется развитию региональных маршрутов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, авиакомпания "Азимут" осуществляет рейсы по направлениям: Астрахань, Калуга, Пермь, Ростов-на-Дону, Симферополь, Уфа, Челябинск; авиакомпания "РусЛайн" - в Сургут, Тюмень, Самару, Сочи; авиакомпания "Ютэйр" - в Саранск, Брянск, Пензу; "ИрАэро" - в Нижний Новгород. Уже историческими стали рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Череповец.

"К столетию надеемся перешагнуть отметку в 3 млн пассажиров, продолжим наше развитие. Несмотря на кризис в авиационной отрасли, апрель и май - одни из самых сложных месяцев для аэропорта: снижение было до 85%, уже сейчас мы наблюдаем определенную тенденцию к росту пассажиропотока. Июнь планируем завершить со снижением порядка 60%", - приводятся в сообщении слова генерального директора ОАО "Международный аэропорт Минеральные Воды" Романа Чуева.

Он отметил, что аэропорт не остановил инфраструктурные проекты и сохранил штат сотрудников. "Активно развиваем региональную авиацию, ввиду отсутствия международных рейсов. В летнем расписании у нас порядка 20 направлений внутри Российской Федерации", - добавил Чуев.

Сообщается, что история аэропорта началась в 1925 году с Минераловодской воздушной станции, которая представляла собой небольшой саманный домик, а за ним была голая степь. В настоящее время аэропорт Минеральные Воды играет большую роль в масштабе всей страны, продолжает расти и развиваться: улучшать инфраструктуру и расширять маршрутную сеть. Аэропорт превратился в крупнейшую воздушную гавань Северо-Кавказского Федерального округа. В прошлом году в аэропорту Минеральные Воды им. М.Ю. Лермонтова состоялось открытие терминала прибытия, а в рамках проекта "Великие имена России" аэропорту было присвоено имя великого русского поэта Михаила Лермонтова.