Фальков: отмена госэкзаменов в вузах из-за пандемии не скажется на имидже выпускников

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Валерий Фальков уверен, что отмена государственных экзаменов в некоторых вузах не должна отразиться на имидже выпускников в глазах работодателя. Такое мнение он выразил в понедельник в интервью программе "Познер" на Первом канале.

"На мой взгляд, нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Выпускника обычно оценивают по диплому того или иного вуза. <...> Репутация вуза оказывает решающее значение при трудоустройстве", - сказал Фальков.

В Минобрнауки ранее заявляли, что российские вузы могут отменить государственный экзамен, разрешение ведомства на это не требуется. От проведения государственных экзаменов отказались 23% вузов, оставив защиту диплома в качестве итоговой аттестации.