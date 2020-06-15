Технический университет в Мурманске будет готовить профессиональных строителей дорог

МУРМАНСК, 15 июня. /ТАСС/. Новые образовательные программы по направлению "Строительство", где предусмотрен профиль "Автомобильные дороги", откроют в Мурманском государственном техническом университете с 1 сентября по инициативе региональных властей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

"По инициативе правительства Мурманской области с участием Российского университета транспорта (МИИТ) с 1 сентября 2020 года в Мурманском государственном техническом университете начнет реализацию новая образовательная программа по направлению подготовки "Строительство" (профиль "Автомобильные дороги"). Программа включена в правила приема университета", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что подготовка профессиональных дорожников начнется с 1 сентября, работать со студентами будет профессорско-преподавательский состав ведущего транспортного вуза страны и основного технического университета региона, а также ключевые руководители и сотрудники организаций дорожно-транспортного комплекса.

"Это событие станет отправной точкой развития всей дорожно-строительной отрасли как в Мурманской области, так и всего Северо-Западного федерального округа и закроет потребность в специалистах соответствующего профиля. В регионе ежегодно увеличиваются объемы дорожных работ, в том числе благодаря реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", поэтому мы заинтересованы в высококвалифицированных кадрах", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артема Гришина.

Мурманский государственный технический университет - крупнейший научно-образовательный центр Мурманской области, основан в 1950 году как мореходное училище в системе рыбной промышленности страны, позже преобразован в университет. В его состав входят четыре института, факультет подготовки кадров высшей квалификации и три филиала. Обучение ведется более чем по 100 образовательным программам морского и инженерно-технического профиля, в настоящее время в университете обучается около 6 тысяч курсантов и студентов.