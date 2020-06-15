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Пандемия коронавируса нового типа

Жители Белгородской области получат лекарства для лечения симптомов коронавируса на дому

Власти региона закупают препараты за счет внебюджетных источников

ТАСС, 15 июня. Власти Белгородской области обеспечат бесплатными лекарствами пациентов с коронавирусом, проходящих лечение в стационаре, а также жителей региона, которые проходят терапию дома под наблюдением медиков. Подобные меры приведут к повышению эффективности лечения, сообщил в понедельник на своих страницах в соцсетях губернатор региона Евгений Савченко.

"Препараты для симптоматического лечения коронавируса будут бесплатно получать не только больные, которые находятся в стационарах, но и лечащиеся амбулаторно. Мы централизованно закупаем лекарства для взрослых и детей за счет внебюджетных источников", - написал Савченко.

По словам губернатора региона, распределением и доставкой необходимых лекарств на местах займутся районные администрации, семейные врачи, а также поликлиники. "Рассчитываем на повышение эффективности лечения и уменьшение уровня госпитализации людей с СOVID-19", - добавил Савченко.

Как отметила в понедельник на ежедневном брифинге по борьбе с распространением коронавируса в Белгородской области замначальника департамента здравоохранения региона Людмила Крылова, 1 июля в область начнутся поставки первого официально зарегистрированного в России препарата, показавшего эффективность в лечении пациентов с коронавирусом. Использовать его планируется только в условиях стационара из-за токсичности и строгого контроля со стороны медиков.

К 15 мая в Белгородской области выявили 3 364 случая заражения коронавирусной инфекций, 80 из них за последние сутки. За все время 1 878 человек выздоровели, 38 пациентов умерли.

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Савченко, Евгений СтепановичРоссияБелгородская областьПандемия коронавируса нового типа
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