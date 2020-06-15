Жители Белгородской области получат лекарства для лечения симптомов коронавируса на дому

ТАСС, 15 июня. Власти Белгородской области обеспечат бесплатными лекарствами пациентов с коронавирусом, проходящих лечение в стационаре, а также жителей региона, которые проходят терапию дома под наблюдением медиков. Подобные меры приведут к повышению эффективности лечения, сообщил в понедельник на своих страницах в соцсетях губернатор региона Евгений Савченко.

"Препараты для симптоматического лечения коронавируса будут бесплатно получать не только больные, которые находятся в стационарах, но и лечащиеся амбулаторно. Мы централизованно закупаем лекарства для взрослых и детей за счет внебюджетных источников", - написал Савченко.

По словам губернатора региона, распределением и доставкой необходимых лекарств на местах займутся районные администрации, семейные врачи, а также поликлиники. "Рассчитываем на повышение эффективности лечения и уменьшение уровня госпитализации людей с СOVID-19", - добавил Савченко.

Как отметила в понедельник на ежедневном брифинге по борьбе с распространением коронавируса в Белгородской области замначальника департамента здравоохранения региона Людмила Крылова, 1 июля в область начнутся поставки первого официально зарегистрированного в России препарата, показавшего эффективность в лечении пациентов с коронавирусом. Использовать его планируется только в условиях стационара из-за токсичности и строгого контроля со стороны медиков.

К 15 мая в Белгородской области выявили 3 364 случая заражения коронавирусной инфекций, 80 из них за последние сутки. За все время 1 878 человек выздоровели, 38 пациентов умерли.