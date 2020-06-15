Глава Минобрнауки оценил на "четверку" реализацию проекта "5-100"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Влияние, которое оказал на высшее образование в России проект "5-100", позволяет оценить его успешность на "четверку". Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков в интервью передаче "Познер" на Первом канале.

"С точки зрения рейтингов идет большой спор: достигли - не достигли, и институционально, и предметно. Но с точки зрения [того], какое влияние она [программа "5-100"] оказала на высшее образование, и того, как двигались эти университеты и что они показывают, мне кажется, что можно поставить твердую "четверку", может быть, с минусом", - сказал он, комментируя невыполнение одной из целей проекта, подразумевавшей попадание пяти российских вузов в мировой ТОП-100 в 2020 году.

Фальков пояснил, что главное в оценке программы "5-100" - не рейтинги, которые являются дополнительными показателями, поскольку в основании проекта лежали другие задачи.

Министр напомнил, что в ХХ веке российские университеты не рассматривались как места концентрации академической науки - исследовательские задачи брала на себя главным образом система Академии наук. Поэтому, указал Фальков, целью программы "5-100" было, с одной стороны, дать вузам шанс на развитие, а с другой стороны - поддержать университеты с уже имеющейся богатой исследовательской базой.

Ранее Фальков объявил, что Минобрнауки разрабатывает новую программу развития вузов на смену завершающемуся проекту "5-100".

В майском указе 2012 года президент Владимир Путин поставил задачу, чтобы к 2020 году не менее пяти отечественных вузов вошли в первую сотню ведущих мировых университетов. Проект "5-100" направлен на повышение конкурентоспособности российских вузов. В 2013 и 2015 годах были проведены конкурсы на предоставление государственной поддержки университетам, по результатам которых победителями стал 21 университет.