Санатории Сочи, имеющие медицинскую лицензию, за две недели приняли более 4 тыс. туристов

СОЧИ, 15 июня. /ТАСС/. Санатории и здравницы с медицинской лицензией в Сочи - на одном из самых популярных курортов России - приняли более 4 тысяч туристов за две недели. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе горадминистрации.

Санатории с медицинской лицензией на территории Краснодарского края начали принимать туристов с 1 июня.

"Санатории Сочи приняли уже более 4 000 туристов. В данный момент отдыхающих принимают 29 сочинских здравниц. Еще восемь готовятся к открытию в ближайшие дни", - сообщили в пресс-службе.

К 22 июня на курорте суммарно будут открыты 40 объектов санаторно-курортной отрасли. Еще 39 здравниц курорта планируют возобновить работу к 1 июля, добавили в пресс-службе.

"Основной поток отдыхающих мы ждем на этой неделе. Только сегодня санатории курорта примут тысячу шестьдесят гостей. Прибывающие должны иметь при себе путевку в оздоровительное учреждение, а также две справки - об отсутствии COVID-19 и о чистом эпидокружении. Это необходимо для того, чтобы обезопасить как самих туристов, так и жителей нашего города", - привели в пресс-службе слова директора департамента курортов и туризма администрации Сочи Светланы Батяйкиной.

Открытие гостиниц и отелей

Ранее в ходе заседания оперативного краевого штаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о том, что с 12 июня в регионе смогут возобновить свою работу небольшие гостиницы до 50 номеров. Таких объектов в Сочи около 1,6 тысячи. На сегодняшний день в Сочи открылись 24 такие гостиницы, которые прежде всего предназначены для размещения жителей края и других регионов, прибывающих в Сочи на краткосрочный отдых или в командировку. Требования к ним менее жесткие, чем к санаториям, где люди находятся длительно в условиях замкнутого коллектива, добавила Батяйкина.

Отмечается, что и количество железнодорожных и авиарейсов на курорте увеличивается. Если в последний день мая адлерский аэропорт принял девять самолетов, то сегодня из разных регионов страны их прилетит уже около сорока, отметили в пресс-службе.

По данным оперативного штаба Кубани, по состоянию на понедельник выявлено 72 новых случаев заражения коронавирусом. За время пандемии в регионе зафиксированы 5 042 случая заражения, 3 725 человек выздоровели и выписаны из больниц, 52 умерли, 19 пациентов находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.