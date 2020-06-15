НИИ гриппа в Петербурге в июле начнет доклинические испытания вакцины от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Ученые НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге планируют в июле приступить к доклиническим испытаниям вакцины от коронавируса на основе вируса гриппа, которую разрабатывают в учреждении. Об этом в понедельник сообщил и.о. директора института Дмитрий Лиознов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"Сотрудники нашего института предложили три варианта, три различных подхода к разработке вакцинного препарата. Но сегодня мы сконцентрировались на одном - на векторной модели, сегодня фактически созданы прототипы, и мы надеемся, что в начале июля будут доклинические исследования", - рассказал Лиознов.

Ранее в институте ТАСС сообщали, что ученые НИИ разрабатывают вакцину от новой коронавирусной инфекции на основе вируса гриппа. Как пояснили в учреждении, ослабленная версия этого вируса используется как вектор для доставки белков коронавируса, иммунный ответ к которым должен обеспечить защиту от заболевания. В институте добавили, что консервативная часть вируса гриппа будет применяться для вхождения в клетки.