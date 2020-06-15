Требования Роспотребнадзора по уборке и дезинфекции вызвали сложности у отельеров Сочи

СОЧИ, 15 июня. /ТАСС/. Наибольшие трудности у отелей и гостиниц Сочи вызвали требования Роспотребнадзора по дезинфекции и уборке помещений в отличие от рекомендации одноместного заселения, за исключением семейного. Сложности обусловлены повышением себестоимости отдыха в условиях сохранения цен на размещение, рассказала в разговоре с корреспондентом ТАСС президент ассоциации отельеров и рестораторов Сочи Анна Нетягина.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для администраций гостиниц, согласно которым заселять в один номер людей, которые не контактируют в обычной жизни друг с другом, не стоит. Это вызвало массу вопросов общественности, в частности, среди неженатых пар. Позднее в ведомстве пояснили, что туристы, которые приехали на отдых вместе, не должны будут при заселении в отель предъявлять свидетельство о браке, так как мера носит рекомендательный характер.

"Больше, конечно, паники вызывают требования, касающиеся уборки, дезинфекции, увеличения количества обработок номеров. Это очень серьезные и дополнительные издержки, то есть увеличивается себестоимость пребывания гостя очень серьезно. Поэтому я не вижу паники по поводу того, что селить рекомендовано по одному, либо семьями", - сказала Нетягина.

Она пояснила, что, вероятнее всего, проверять документы и требовать доказательства совместного проживания у постояльцев не будут, но соблюдение в отелях и гостиницах требований по обеспечению санэпидемиологической безопасности будет проверяться регулярно.

По словам Нетягиной, во многом на себестоимость отдыха повлияли такие требования, как обязательная горячая обработка матрасов, наличие сменных наматрасников и частые уборки, что влечет за собой увеличение штата и как следствие - расходов на зарплаты. При этом поднимать цены на отдых не планируется в пользу сохранения турпотока.

В четверг в ходе оперативного краевого штаба, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о том, что с 12 июня в регионе смогут возобновить свою работу небольшие гостиницы до 50-и номеров. Таких объектов в Сочи около 1,6 тысяч. На сегодняшний день в Сочи открылись 24 такие гостиницы, которые прежде всего предназначены для размещения жителей края и других регионов, прибывающих в Сочи на краткосрочный отдых или в командировку. Требования к ним менее жесткие, чем к санаториям, где люди находятся длительно в условиях замкнутого коллектива.