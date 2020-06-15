Как пандемия изменила рынок вакансий для студентов в ЦФО

ТАСС, 15 июня. Пандемия коронавируса заметно изменила рынок сезонных вакансий для студентов вузов Центрального федерального округа: вместо привычных подработок в кафе и ресторанах молодежи все чаще предлагают благоустройство, строительство или небольшие вакансии на институтских кафедрах. Об этом ТАСС сообщили представители высших учебных заведений округа.

Перераспределение на рынке труда

"Обычно студенты работают в сфере обслуживания, куда их с удовольствием трудоустраивают предприниматели на низкоквалифицированные должности - в кафе, рестораны, магазины. Сейчас эти организации просто не работают, и персонал, который привлекался на сезонные работы, оказался невостребованным. Руководство университета призвало студентов обращаться по вопросу трудоустройства, для решения задачи был организован оперативный штаб по трудоустройству студентов, в том числе выпускников. В режиме ручного управления мы стараемся помочь студентам устроиться по направлению своей будущей профессии", - рассказала ТАСС начальник управления стратегического партнерства Владимирского государственного университета Ольга Зеленская.

В отсутствие другой работы для студентов ИТ-направлений опорного вуза Владимирской области быстро нашлись вакансии в органах соцзащиты, где срочно были нужны специалисты, инженеры пошли на работу в отрасли энергетики, учащиеся архитектурно-строительного направления - на стройобъекты. Узнав о нехватке вожатых, воспитателей и физруков в детских лагерях Крыма и Краснодарского края, администрация вуза сформировала группы для отправки студентов на работу на Черноморское побережье - прежде будущие педагоги искали себе подобную работу самостоятельно. Также молодежи предлагают заработать, устроившись на вакантные места внутри вуза.

Сокращение рынка труда для студентов ощутили и в крупнейшем вузе Черноземья - Воронежском госуниверситете. Для того, чтобы найти работу учащимся, в вузе активизировалась информационная деятельность - через соцсети оперативно публикуются данные о вакансиях и стажировках, группа сотрудников вуза даже мониторит сайты с вакансиями. При этом найти подработку по специальности, например, для студентов-географов, традиционно занятых в сфере туризма, сейчас почти невозможно, при этом сохраняется спрос на будущих экономистов, фармацевтов, айтишников.

"Видно уже и падение зарплаты на минимум 10-15%. В том числе и потому, что если ранее нам не составляло труда находить по 10-15 свежих актуальных вакансий каждый день в Воронеже, то сейчас стали появляться вакансии из области", - рассказала ТАСС начальник отдела развития карьеры и бизнес-партнерства Воронежского госуниверситета Кристина Кулешова.

Она отметила, что сам вуз также стал площадкой для подработки. Студентов планируют привлекать на работу в период приемной кампании за символическую зарплату около 6 тыс. рублей в месяц. Часть участников студотряда будут заняты в ремонте университетской базы отдыха. Всего работу на площадке вуза смогут получить около 200 человек.

От садов до строительства

В Белгородской области на время ограничений, связанных с пандемией, активизировали работу трудовые отряды. Так, на базе опорного вуза региона - Белгородского национального исследовательского университета, курирующего работу научно-образовательного центра, студентам предлагают работу в ботаническом саду университета с зарплатой порядка 15 тыс. рублей в месяц. Им предлагается работа на целый день с перерывом на обед. В настоящее время в саду продолжают развивать проекты, в том числе создание самой большой коллекции сортов сирени среди стран СНГ.

"Основные виды работ - это прополка растений, полив, пересадка, мульчирование, подсыпка удобрений и другое. Все на свежем воздухе и в окружении прекрасных растений ботанического сада", - отметили в пресс-службе вуза.

Работа в студотрядах также стала основной возможностью заработка для студентов Орловского госуниверситета им. И. С. Тургенева. "Если мы имеем в виду подработки студентов, то тут, очевидно, они просели в связи с ограничительными мерами, потому что большинство компаний просто не работали. Что касается сезонного трудоустройства - сказать, что есть сильное проседание, нельзя. Педагогические отряды готовятся к работе в лагерях, сельскохозяйственные тоже. Сервисные отряды, наверное, окажутся в самой худшей ситуации, потому что организации общепита пока в регионе не работают, большие стройки, которые были, не останавливались, поэтому стройотряды задействованы", - сказал ТАСС председатель профкома студентов вуза Роман Дашкевич.

Дистанционный формат

Как рассказала ТАСС начальник центра профориентации абитуриентов и содействия трудоустройству студентов и выпускников "Исток" ЯрГУ им. П.Г. Демидова Надежда Багдасарян, в период пандемии возрос интерес к дистанционной форме работы как со стороны работодателя, так и со стороны заинтересованных студентов. В качестве временной работы с возможностью совмещения с учебой возрос интерес к вакансиям курьеров, smm, в сферах онлайн-услуг и IT.

"Рост спроса на вакансии с удаленным форматом работы в Ярославской области составил 64%", - сказала она.

По словам начальника отдела содействия трудоустройству и организации практики Тамбовского государственного технического университета Михаила Рябинского, в период пандемии дистанционный формат также стал спасением для студентов и выпускников, которые ищут работу. Информация о вакансиях размещается в группах в соцсетях, делаются рассылки с актуальными вакансиями на предприятиях. В апреле была проведена онлайн-ярмарка вакансий, в которой приняли участие более 20 работодателей. В ближайшее время планируется онлайн встреча студентов с представителями Особой экономической зоны "Алабуга" и другими работодателями.

"В связи с пандемией сейчас часть студентов проходит практику дистанционно, а в ряде случаев предприятия региона направляют запросы в университет с предложением о временном трудоустройстве студентов с работой по гибкому графику. В условиях борьбы с пандемией коронавируса на некоторых предприятиях увеличился объем производства и требуются дополнительные сотрудники. Это такие предприятия как завод "Арти"(производство средств индивидуальной защиты при пандемии - прим. ТАСС), сельхозпредприятия группы компаний "Русагро" и другие", - добавил он.