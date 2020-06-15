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Пандемия коронавируса нового типа

Власти США отозвали разрешение на применение гидроксихлорохина в борьбе с коронавирусом

Разрешение было выдано в конце марта
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© REUTERS/George Frey

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США отозвало экстренное разрешение на поставку в больницы противомалярийных препаратов гидроксихлорохин (плаквенил) и хлорохин для лечения пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в документе, распространенном в понедельник ведомством.

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В нем отмечается, что специалисты ведомства пришли к выводу, что рекомендованная ранее схема применения препаратов "едва ли может иметь антивирусное действие".

Разрешение на применение препаратов управление выдало в конце марта. Тогда же президент США Дональд Трамп выступил за широкое использование этого средства для лечения COVID-19. Позже он заявил, что сам регулярно принимает гидроксихлорохин для профилактики.

Гидроксихлорохин - лекарство против малярии, которое в последнее время использовалось в некоторых странах для лечения пациентов с коронавирусом. В конце мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила применение данного препарата в рамках испытания солидарности, проводимого по всему миру. Решение было связано с тем, что ряд медиков высказал предположение, что использование гидроксихлорохина не только не помогает при лечении COVID-19, но и может быть опасно для здоровья пациентов из-за побочных эффектов. Однако 3 июня организация сообщила, что возобновила его испытания в связи с отсутствием достоверных данных о рисках.

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СШАПандемия коронавируса нового типа
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