Бригада врачей из Уфы прибыла в КЧР для борьбы с коронавирусом

ЧЕРКЕССК, 15 июня. /ТАСС/. Специалисты из Уфы прибыли в Карачаево-Черкесию (КЧР) для помощи медикам республики в борьбе с коронавирусом после обращения главы КЧР Рашида Темрезова в Минздрав РФ. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по профилактике и противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории Карачаево-Черкесии.

"По обращению главы КЧР Рашида Темрезова к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко в Карачаево-Черкесию прибыли 17 высокопрофессиональных врачей. Среди прибывших медиков -анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, рентгенологи, эпидемиологи, пульмонологи и терапевты. Возглавляет бригаду главный врач Белорецкой ЦКРБ Евгений Владимирович Кустов", - уточнила собеседница агентства.

Ранее глава республики Рашид Темрезов сообщил, что режим самоизоляции в регионе продлен по 22 июня. Обязательным требованием остается соблюдение масочного режима и социального дистанцирования. За последние сутки в республике выявили 99 случаев заражения коронавирусом, всего в Крачаево-Черкесии зафиксировано 2 255 случаев инфицирования, 675 жителей выздоровели, десять пациентов умерли.