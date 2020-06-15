Ограничительные меры в Северодвинске продлеваются до 21 июня

АРХАНГЕЛЬСК, 15 июня. /ТАСС/. Власти Архангельской области приняли решение продлить режим ограничений в Северодвинске до 21 июня, на остальной территории региона стартует первый этап снятия ограничений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

В Северодвинске за последние несколько дней фиксируется значительное увеличение числа случаев заражения коронавирусом, рост заболеваемости в городе в 2,8 раза выше, чем на остальных территориях региона. Всего в городе заразились более 1,7 тыс. человек из них более 1,2 тыс. - сотрудники судостроительных предприятий. С 6 июня власти Архангельской области ограничили въезд и выезд из города.

"Принято решение приступить к первому этапу снятия ограничительных мер на территории области, за исключением Северодвинска. В городе корабелов ограничительные меры продлеваются до 21 июня", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, на остальной территории Архангельской области планируется запустить первый этап снятия ограничительных мер, поскольку в регионе соблюдаются необходимые для этого критерии.

"За прошедшую неделю коэффициент распространения COVID-19 стремится к единице, хотя и характеризуется некоторой нестабильностью. Охват тестированием в два раза превышает норматив для области и превосходит средний общероссийский показатель. На сегодня выше норматива и доля свободного коечного фонда - 56,4% от общего числа коек инфекционного профиля при нормативе 50%", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, сейчас идет работа над подготовкой изменений в указ губернатора, отражающих основные позиции по первому этапу снятия ограничений.

По данным регионального штаба, в Архангельской области зафиксировано 3912 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 1 066 пациентов выздоровели и выписаны.