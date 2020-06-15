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Пандемия коронавируса нового типа
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Кабмин может отсрочить обязательства по несостоявшимся турам

Отсрочка туроператорам может быть предоставлена до 31 декабря 2021 года

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Правительство РФ может отсрочить выполнение туроператорами обязательств по несостоявшимся из-за коронавируса турам до 31 декабря 2021 года. Соответствующий проект постановления РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект документа утверждает положение о порядке изменения или расторжения договоров между клиентами и туроператорами по несостоявшимся из-за пандемии турам, которые были приобретены до 31 марта 2020 года.

"При исполнении в 2020 и 2021 годах договора туроператор обеспечивает предоставление туристского продукта, предусмотренного договором, либо равнозначного туристского продукта в сроки, определяемые дополнительно по соглашению сторон договора, но не позднее 31 декабря 2021 года", - отмечается в проекте постановления.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
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