Ставропольские медики первыми в СКФО начали реабилитацию пациентов после коронавируса

СТАВРОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Специалисты Северо-Кавказского федерального научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России) первыми в СКФО начали реабилитацию пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, на базе одного из своих филиалов - санатория им. Кирова в Пятигорске, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

"По поручению ФМБА России специалисты Северо-Кавказского федерального научно-клинического центра <...> на базе одного из своих филиалов в городе Пятигорске в конце мая первыми в Северо-Кавказском федеральном округе приступили к проведению медицинской реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию <...>. Площадкой для проведения медицинской реабилитации в условиях круглосуточного стационара был выбран санаторий им. Кирова, расположенный в курортной зоне Пятигорска на склоне горы Машук", - говорится в сообщении.

Как пояснила ТАСС представитель научно-клинического центра, его специалистами была разработана программа медицинской реабилитации, позволяющая избежать развития рисков ранних и поздних осложнений, повысить адаптационные возможности организма, максимально эффективно восстановить физическое и психологическое здоровье пациентов.

"Программа медицинской реабилитации включает в себя аппаратную физиотерапию, использование природных лечебных факторов и работу с психологами и рассчитана на 14 или 17 дней, в зависимости от тяжести состояния пациента и необходимого объема реабилитационных мероприятий. Эффективность проводимых лечебных мероприятий контролируется лабораторными и инструментальными исследованиями", - уточнила собеседница агентства.

По ее словам, с начала работы программы для прохождения медицинской реабилитации после перенесенной новой коронавирусной инфекции уже прибыли около 60 человек из Карачаево-Черкесской Республики, Ставропольского края и других регионов.

В пресс-службе ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России уточнили, что медицинская реабилитация пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, осуществляется по полису ОМС, бесплатно для пациента, по направлению поликлиники по месту жительства пациента или по направлению органа исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья.