Первые туристы заселяются в санатории Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Туристов из разных районов Крыма и Севастополя начали в понедельник размещать в санаториях и отелях полуострова, свои двери открыли также для гостей музеи и парки дворцов. Пока туристические объекты получили минимальную загрузку, их постепенное заполнение произойдет не ранее выходных, считают опрошенные ТАСС эксперты.

С 28 марта из-за пандемии коронавируса было временно приостановлено бронирование мест, прием и размещение туристов в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях и гостиницах Крыма. Исключение было сделано для тех, кто находился в командировках или служебных поездках. С 15 июня в Крыму стартовал курортный сезон, но пока разрешено размещать только местных жителей. Полноценный сезон, как ожидается, начнется с 1 июля, когда на полуостров смогут приехать туристы из других регионов.

Так, первых гостей принял санаторий "Саки", расположенный на берегу одноименного озера. Заместитель директора по гостеприимству Елена Букач рассказала, что основной заезд ожидается во вторник. "Но первые [туристы] уже отобедали, идет адаптация, обследование, и завтра уже начнут принимать процедуры. Многие у нас были уже, а те, кто впервые приехал, обследуют территорию, знакомятся. Постоянные гости стали уже к путевкам платные процедуры покупать", - рассказала представитель санатория.

Ожидать высоких показателей загрузки пока не стоит, поскольку емкость крымских отелей и санаториев кратно превышает возможности внутреннего туристического рынка и рассчитана на прием отдыхающих из других регионов, отметил руководитель Крымского отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский. "Крымчане обычно выезжают на отдых по выходным, и подводить итог первых дней работы туристической отрасли стоит после первого уикенда", - добавил он.

Открылись не все

Отель "Ривьера санрайз" в Алуште по-прежнему работает в режиме размещения только командировочных. Генеральный управляющий Екатерина Еременко рассказала ТАСС, что в отеле ждали отмены правила об обязательных тестах на новый коронавирус для сотрудников, однако этого не произошло, поэтому и открытие перенесли.

Также отель ведет переговоры с властями Крыма по поводу смягчения правил по введению карантина при выявлении зараженного. "Честно говоря, мы не очень готовы нести еще и эти расходы... Мы планируем открыться через 3-4 дня - к 20 июня. У нас увеличился поток бронирований крымчанами. Единственное, это одна-две ночи, что не даст такого дохода. При этом у нас было забронировано 70-75% номерного фонда на июнь гостями из Москвы и Санкт-Петербурга, которые теперь ждут 1 июля", - рассказала Еременко.

Прибытия туристов из других регионов будут ждать и в крупнейшей государственной сети санаториев Крыма "Солнечная Таврика". Хотя к открытию здесь все готово, в том числе выполнены все рекомендации Роспотребнадзора, отметила директор курортного объединения Людмила Ермакова.

"Мы не открылись, потому что у нас никто из жителей Крыма не забронировал ни одного номера. Мы ждем 1 июля, есть заявки. У нас предварительно из турфирм были заявки, единицы только отказались. Пока все в силе. Цены мы не повышаем", - рассказала Ермакова.

В музей только в маске

Уже доступны для прогулок парки дворцов южного берега Крыма. С понедельника открылись все музеи и музеи-заповедники, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства культуры. "Групповых экскурсий нет, только индивидуальные. Необходимо соблюдать и требования Роспотребнадзора", - сказал собеседник агентства.

Многие крымские музеи разместили на своих страницах в интернете объявления об открытии. "Пора в музей!", - написано на сайте музея "Судакская крепость". Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник сообщает, что разрешено посещение пещерных городов Чуфут-Кале, Эски-Кермен и Качи-Кальон.

Отмечается, что посетители обязаны иметь маски, всем на входе проводится термометрия с использованием бесконтактных термометров. Посетители обязаны соблюдать установленную социальную дистанцию - не менее 1,5 метра друг от друга.

В Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике введено сеансовое посещение объектов, не более трех посещений в час.

Возобновление авиасообщения

К возобновлению авиасообщения в условиях пандемии готов и единственный пассажирский аэропорт на территории Крымского полуострова. "Международный аэропорт Симферополь при взаимодействии с государственными структурами внедрил комплекс мер, направленных на безопасное обслуживание пассажиров в условиях частичного снятия в Крыму ограничений, связанных с COVID-19. С 15 июня в аэропорту отменяются проверки документов и анкетирование прибывших пассажиров, которые проводили государственные органы власти и ведомства, однако продолжится термометрия всех прилетевших и входящих в терминал посетителей", - говорится в сообщении пресс-службы авиаузла.

В международной зоне прилета терминала, где находится стационарный дистанционный тепловизор, продолжатся термометрия всех пассажиров. Также организована термометрия всех посетителей при входе в терминал аэропорта. "Пассажиры с температурой тела выше 37 градусов, выявленные при термометрии прилетевших рейсов, будут направлены на обследование в медицинские учреждения", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе также напомнили о продолжении действия масочного режима и необходимости соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 метра. Санитарная уборка здесь проводится каждые два-три часа в усиленном режиме с применением дезинфицирующих средств, во всех зонах терминала для пассажиров установлены бесконтактные дозаторы со средством для обработки рук.

"В аэропорту сформирован необходимый запас кожных антисептиков, средств индивидуальной защиты, в том числе медицинских масок и респираторов, дезинфицирующих средств уборки помещений и воздушных судов. При недомогании пассажиры, посетители и сотрудники аэропорта могут обратиться за квалифицированной помощью в медпункт, который расположен на первом этаже общедоступной зоны терминала", - говорится в пресс-релизе.