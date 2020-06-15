КБР надеется на федеральную поддержку в решении проблем с водой и строительстве онкоцентра

НАЛЬЧИК, 15 июня. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) просят федеральный центр помочь обеспечить жителей Республики чистой водой и завершить строительство онкологичечкого центра. Вопросы социально-экономического развития региона обсуждали участники видеоконференции с первым заместителем министра экономического развития РФ Михаилом Бабичем.

Рассмотрены актуальные задачи совместной работы на ближайший период. Особое внимание уделено реализации в регионе инвестиционных проектов, предусмотренных в госпрограмме СКФО, а также в рамках сотрудничества с Корпорацией развития Северного Кавказа, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона по итогам совещания.

"В регионе имеется отдельный блок проблемных тем, требующих поддержки на федеральном уровне, в первую очередь, водоснабжение в КБР. Во многих населенных пунктах вопрос стоит очень остро, а в летний период острота кратно возрастает, создает социальную напряженность. Вторым важнейшим вопросом социальной направленности является завершение строительства онкологического диспансера в Нальчике, начатого в 2007 году в рамках ФЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007-2012 годы", - сообщили в пресс-службе.

Глава КБР Казбек Коков отметил, что вопросы инвестиций, реализации проектов по приоритетным направлениям экономики являются для республики стратегически важными. Власти КБР приложат все усилия для их эффективного продвижения. В числе других актуальных для республики задач - обеспечение жильем детей-сирот, строительство и реконструкция капитальных берегоукрепительных сооружений. Михаил Бабич отметил, что по всем обозначенным вопросам Минэкономразвития РФ окажет возможную поддержку, в том числе в продвижении проектов в иных органах федеральной исполнительной власти, добавили в пресс-службе.

На прошлой неделе сообщалось, что Минэкономразвития России начало серию совещаний с руководителями регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) для анализа системных проблем социально-экономического развития регионов округа. Уже состоялись встречи с руководством Северной Осетии и Ингушетии.

Глобальные проблемы региона

Система водоснабжения КБР сильно изношена и не соответствует современным условиям, отмечают местные власти. Требуется значительная реконструкция, а во многих случаях - новое строительство, по 64 объектам имеется проектно-сметная документация с положительным заключением госэкспертизы. Самым крупным остается строительство Зольского группового водопровода (2-й очереди) - это фактически комплексное решение проблемы для целого района - 15 сельских поселений и районного центра.

Строительство онкологического диспансера на 220 коек в Нальчике начато в 2007 году в рамках подпрограммы "Онкология" ФЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007-2012 г.г." и приостановлено в 2013 года. По данным регионального Минстроя за это время возвели несколько блоков центра, частично смонтированы вентиляционная и отопительная системы, начаты работы по внутренней отделке, монтажу канализационной системы.

В 2013 году ввиду прекращения действия ФЦП строительство объекта приостановлено, а с этого периода значительно изменились требования строительных и медицинских нормативов, которым должны соответствовать объекты подобного рода. В связи с этим в 2019 году было скорректировать проектно-сметную документацию объекта. Она уже составлена и направлена на госэкспертизу, ожидается, что заключение получат 1 июля 2020 года. По новому проекту мощность онкоцентра увеличена до 250 коек.

Диспансер будет включать в себя приемное и поликлиническое отделение на 100 посещений в смену, хирургическое отделение со стационаром, диагностические кабинеты и палатные отделения. Предполагается создать отделение функциональной диагностики и терапии со стационаром, радиологическое, операционное отделения и отделение интенсивной терапии.

По данным Минздрава региона, в Кабардино-Балкарии в 2019 году отмечено 210,4 случая заболеваемости онкологией на 100 тыс. населения, а на диспансерном учете состоят 17 тыс. 396 человек. В 2019 году вырос процент выявляемости онкологических заболеваний на ранней стадии: в 55,8 случаях выявляют на 1-2-й стадии при плановом значении 52,5%.