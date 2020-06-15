Авиакомпания Nordwind Airlines с 6 июля открывает новый рейс из Грозного в Санкт-Петербург

ГРОЗНЫЙ, 15 июня. /ТАСС/. Авиакомпания Nordwind Airlines с 6 июля запускает свой первый рейс из Грозного в Санкт-Петербург, полеты будут осуществляться на современных и комфортабельных Boeing 737. Об этом ТАСС рассказал директор аэропорта Грозного Альви Шахгириев.

"Предполагая, что в это время пандемия пойдет на спад, мы заранее начали переговоры, и уже согласован новый рейс авиакомпании Nordwind Airlines. Выполнять регулярные рейсы по маршруту "Грозный - Санкт-Петербург - Грозный" будут с 6 июля несколько раз в неделю. Мы наращиваем пассажиропоток и расширяем географию, чтобы подготовить почву к открытию нового мощнейшего аэропорта, который предполагает перевозку 1,5 миллионов пассажиров в год", - отметил собеседник ТАСС, добавив, что в 2019 году пассажиропоток составил 500 тыс. человек.

По словам министра туризма региона Муслима Байтазиева, новый регулярный рейс из Грозного в Санкт-Петербург будет также способствовать увеличению туристического потока в регион. "У нас налажена работа в сфере туризма с Санкт-Петербургом, но без регулярных рейсов сложнее реализовывать совместные проекты. Мы на время пандемии уже разработали специальные туры для студентов из этого города. Надеемся, что пандемия спадет и уже в августе сможем привлечь оттуда молодежь", - рассказал Байтазиев.

Реализация проекта "Реконструкция и строительство аэропорта Грозный (Северный)" осуществляется в рамках государственной программы РФ и включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры страны на период до 2024 года.

Общая стоимость проекта составит около 15,5 млрд рублей. Предполагается, что его реализация позволит активно развивать новые авиалинии в республике и обслуживать до 1,5 млн человек ежегодно.