Медучреждения Дагестана возвращаются к обычному режиму работы

МАХАЧКАЛА, 15 июня. /ТАСС/. Медицинские учреждения Дагестана, ранее перепрофилированные для лечения больных с коронавирусной инфекцией, возвращаются к обычному режиму работы, прием пациентов с коронавирусом прекратили еще несколько больниц в Махачкале и Каспийске, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского Минздрава.

"Ситуация с распространением коронавируса в Дагестане постепенно стабилизируется, поэтому больницы возвращаются к обычному режиму работы, в связи с чем сокращают количество перепрофилированных под COVID-19 коек… В ряде медучреждений уже полностью прекратили прием пациентов с коронавирусом, идет выписка. В частности, это РКБ, РКБ-2, РКБСМП и центральная городская больница Каспийска, не считая госпиталя для беременных с COVID-19... Кроме того, более чем в два раза сократили и количество коек в больницах практически всех крупных городов - Кизляра, Хасавюрта, Кизилюрта, Дербента, Буйнакска и т. д.", - сообщили в пресс-службе, добавив, что ранее к обычному режиму работы вернулись Республиканский урологический центр, офтальмологическая больница и все частные клиники.

Всего, по данным республиканского Минздрава, в настоящее время в больницах Дагестана развернуто 4483 койки для лечения больных с коронавирусом, при этом более 2 тыс. из них свободны. Специализированные койки развернуты на базе 62 медицинских организаций, в том числе 59 государственных учреждениях, а также в госпиталях Минобороны в Буйнакске и Ботлихе и медсанчати МВД.

"Обстановка, постепенно стабилизируется, благодаря чему мы возвращаемся к нормальной жизни. Если так пойдет и дальше, многие медучреждения, перепрофилированные под COVID-19 уже скоро смогут вернуться к приему профильных пациентов", - сообщил министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов. По его словам, на сегодняшний день госпитали для пациентов с СOVID-19 развернуты на базе 62 медицинских организаций, из них 59 - это государственные учреждение, остальные три - госпитали Минобороны в Буйнакске и Ботлихе и медсанчать МВД.

В пресс-службе уточнили, что весь медицинский персонал клиник, задействованных в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией, пройдет тестирование на новый коронавирус, также медиков обследуют на наличие антител к вирусу.

По данным регионального оперативного штаба, на 15 июня в Дагестане зарегистрировано 6 652 подтвержденных положительных случаев заражения коронавирусом, 95 случаев выявлено за последние сутки. С начала пандемии в республике выздоровели 4 754 человек, умерли 319 человек, заразившихся коронавирусом. В Дагестане действует режим самоизоляции, жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости, максимально ограничить контакты и соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра.