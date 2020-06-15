Владимирская область не будет проводить шествие, посвященное 75-летию Победы

ТАСС, 15 июня. Власти Владимирской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции приняли решение не проводить 24 июня шествие, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил глава региона Владимир Сипягин.

"После совещаний с областным управлением Роспотребнадзора, 27-й гвардейской ракетной армией и другими ведомствами, коллегами из администрации области, получения обратной связи от жителей нашего региона на моих страницах в соцсетях я принял решение о том, что 24 июня Парад Победы во Владимире мы проводить не будем", - написал он в своем аккаунте в социальной сети "ВКонтакте".

Регион не подошел ко второму этапу снятия ограничений, уточнил Сипягин. Главный санитарный врач области не рекомендует проведение массовых мероприятий. Региональные власти ищут альтернативный формат проведения памятных мероприятий 24 июня, который будет безопасным для жителей области. "Даже более узкий формат торжеств, когда праздник проходит на закрытой площадке только для ветеранов, сопряжен с риском для здоровья главных героев Парада Победы", - сказал губернатор, отметив, что соблюдение повышенных мер безопасности в жаркие дни будет непростым испытанием для людей старшего возраста.

К 15 июня во Владимирской области выявлено 3 569 заразившихся коронавирусной инфекцией. Наибольшее число в областном центре - 722, Гусь-Хрустальном - 558, Петушках - 327, наименьшее в Красной Горбатке - 25, Гороховце - 11. Из них выздоровели 1 820 человек, 46 умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 7,9 млн человек, более 430 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 537 210 случаев заражения, выздоровели 284 539 человек, умер 7 091. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.