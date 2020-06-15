В посольстве России прокомментировали сериал Би-би-си об инциденте в Солсбери

ЛОНДОН, 15 июня. /ТАСС/. Игровой мини-сериал британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си об инциденте в Солсбери с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией оставляет без ответа многочисленные вопросы об обстоятельствах произошедшего. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник представитель посольства РФ в Великобритании, комментируя показанную накануне первую серию мини-сериала.

"Фильм был анонсирован еще в октябре 2019 года. В преддверии его выхода в британской прессе было опубликовано немало материалов, повествующих об основных действующих лицах, событиях, последовавших за инцидентом, работе социальных служб и полиции в критической ситуации. Естественно, мы ожидали журналистского расследования, которое раскрыло бы наконец-то обстоятельства отравления российских граждан Сергея и Юлии Скрипалей и гибели [британки] Дон Стерджес, но увидели совсем другую картину. Авторы сериала предлагают зрителю разделить эмоции действующих лиц, но, к сожалению, оставляют без ответа многочисленные вопросы, которые сохранились и у нас, и у общественности, не удовлетворенной официальной британской версией произошедшего", - сказал дипломат.

Художественный жанр и истина

Он пояснил, по каким вопросам ясности не прибавилось. "Куда Скрипали ездили утром 4 марта с выключенными телефонами; почему не публикуются записи с камеры наблюдения на доме Сергея Скрипаля; как получилось, что Скрипали потеряли сознание одновременно спустя несколько часов после отравления, а первую помощь им оказывала проходившая мимо главная медсестра британских сухопутных войск; где сейчас находятся Скрипали, каково состояние их здоровья, свободны ли они в своих контактах и действиях? Без ответов на эти и многие другие вопросы любые рассуждения в контексте официальной версии о чьей-либо ответственности лишены смысла", - сказал представитель посольства.

"Разумеется, британские журналисты вправе работать по Солсбери в художественных жанрах. Это, однако, не помогает установлению истины, а политизированная версия британских властей, не подкрепленная доказательствами, хорошо известна. Новый сериал в этом плане "добавленной стоимости" не принес", - сообщил дипломат.

"Еще раз подтверждаем нашу настроенность на поиск истины об этих трагических инцидентах и открытость к уважительному, равноправному взаимодействию в рамках существующих международно-правовых механизмов, которые для этой цели и создавались. Мы по-прежнему рассчитываем, что британские власти рано или поздно предоставят исчерпывающую официальную информацию о случившемся, а также о судьбе наших граждан Сергея и Юлии Скрипалей, о которых по сей день ничего неизвестно. С сожалением вынуждены констатировать, что линия, взятая Лондоном по инциденту в Солсбери, завела российско-британские отношения в тупик и нанесла серьезный урон взаимодействию между нашими странами", - заявили в посольстве России.

О сериале

Премьера сериала состоялась вечером в воскресенье. У актеров, играющих Сергея и Юлию Скрипаль, в первой серии нет ни одной реплики. Пара лишь на минуту появляется в кадре, демонстрируя симптомы отравления. После этого зрителю предлагается следить за действиями жителей города, которые по воле случая оказались в центре событий.

В первой серии две основные сюжетные линии посвящены полицейскому Нику Бейли, госпитализированному после посещения дома Скрипаля, и главе Службы общественного здравоохранения графства Уилтшир Трейси Даскевич, пытающейся свести к минимуму последствия ЧП для жителей Солсбери. Часть экранного времени уделяется и двум второстепенным персонажам - другу и соседу Скрипаля Россу Кассиди и страдающей алкогольной зависимостью Дон Стерджес, которая станет жертвой отравления в Эймсбери. Показы второй и заключительной третьей серии намечены на 15 и 16 июня, соответственно.

Инциденты в Солсбери и Эймсбери

По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывшей полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в английском городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Специалисты из лаборатории в британском Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым, предположительно, были отравлены Скрипали.

Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули 30 июня того же года были госпитализированы в городке Эймсбери в критическом состоянии. 8 июля стало известно, что Стерджес умерла в больнице. Роули 20 июля выписали, после этого он попадал в больницу еще раз - с менингитом. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) 4 сентября сообщила в своем докладе, что Стерджес умерла от контакта с тем же самым веществом, от которого ранее пострадали Скрипали.

5 сентября 2018 года возглавлявшая тогда правительство Великобритании Тереза Мэй проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают "агентами ГРУ". Сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором отвергли эти обвинения.