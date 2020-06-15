Эксперт предупредил о появлении новых штаммов вируса гриппа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Новые штаммы вируса гриппа будут циркулировать в этом году, поэтому необходимо широкое проведение вакцинации, такое мнение в понедельник выразил доктор медицинских наук, и.о. директора НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге Дмитрий Лиознов.

"Настоятельно рекомендую в этом году проводить вакцинацию, вводить вакцину от гриппа. В этом году мы ожидаем совершенно новые штаммы, которые будут отличаться от прошедшего только что сезона и от тех, что были. Это говорит о том, что большинство населения будет не защищено от тех вирусов, которых мы ожидаем в нашей стране. Поэтому вакцинация от гриппа рекомендуется, и проводить ее надо довольно широко, особенно в группах риска - дети, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями", - сказал Лиознов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Эксперт также выразил надежду, что вакцина от новой коронавирусной инфекции станет доступна в октябре - ноябре этого года. По его словам, когда вакцины будут одобрены, станет понятно, возможно ли делать прививки от коронавируса и гриппа одновременно. "Мы знаем, например, что можно вводить одновременно сразу несколько вакцин, это стандартная практика, это позволяет сократить время вакцинации и упростить время вакцинации и упростить введение, когда человек пришел и получает сразу несколько вакцин. А если последовательное введение, то действительно нужен определенный период, это две-три недели", - отметил глава НИИ.

По мнению Лиознова, подъем заражения коронавирусом может произойти осенью, так как это время характерно для респираторных заболеваний и вирусных инфекций. "Пока нам нужно надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Поэтому мы и разрабатываем вакцины и ищем новые препараты противовирусные", - добавил эксперт.

Глава НИИ также отметил, что у людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию, может быть повторное обнаружение вируса, "но это не значит, что они больны". По его словам, методом ПЦР у них могут выявить РНК вируса, однако это не сам вирус, только его следы, и такие люди не опасны, они не могут заразить других.