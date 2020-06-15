Смоленская область продлила ограничительные меры по 22 июня

ТАСС, 15 июня. Власти Смоленской области продлили по 22 июня ограничения, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции. В частности, будут закрыты парки, торгово-развлекательные центры и салоны красоты, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Большинство ограничений продлено до 22 июня включительно. Пока остаются закрытыми парки культуры и отдыха, торгово-развлекательные центры, аттракционы и другие места массового посещения граждан. Под запретом работа ночных клубов и дискотек, кинотеатров, детских игровых комнат, иных развлекательных и досуговых заведений, букмекерских контор и тотализаторов, парикмахерских и салонов красоты, а также физкультурно-оздоровительная деятельность (кроме бань и душевых)", - говорится в сообщении.

Согласно опубликованному на сайте администрации указу, продляется также и действие масочного режима. По-прежнему приостановлено бронирование мест в гостиницах, за исключением случаев направления в служебные командировки. Запрещены общие собрания собственников жилья в многоквартирных домах, массовый допуск в многофункциональные центры. В отдельные пункты документа вынесено разрешение на проведение публичных слушаний, назначенных муниципалитетом, мероприятий, связанных с голосования за поправки к Конституции РФ, съезды политических партий и сбор подписей депутатов в поддержку выдвижения кандидатов на выборах губернатора Смоленской области.

Прибывшие в Смоленскую область из регионов и стран с неблагополучной эпидситуацией обязаны самоизолироваться дома на две недели, сообщить о возвращении по телефону горячей линии, при появлении первых признаков заболевания вызвать врача на дом. Все жители региона обязаны соблюдать социальную дистанцию, указано в документе.

В Смоленской области, по данным оперативного штаба региона, выявлено 3 868 заразившихся коронавирусом. Из них 1 469 выздоровели, 51 человек умер.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 7,9 млн человек, более 430 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 537 210 случаев заражения, выздоровели 284 539 человек, умер 7 091. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.