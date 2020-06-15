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Из больницы Петербурга после лечения от коронавируса выписали 103-летнюю пациентку

Женщина находится дома с родными и чувствует себя хорошо

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Пациентку в возрасте 103 лет выписали после лечения от коронавируса в петербургской Больнице Святого Георгия. Женщина находится дома с родными и чувствует себя хорошо, сообщили на странице больницы в Instagram.

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"Из больницы Святого Георгия была выписана 103-летняя пациентка. Валентина Мартыновна проходила лечение в нашем стационаре в 11-м инфекционном отделении по поводу новой коронавирусной инфекции, осложненной двухсторонней полисегментарной пневмонией и выписана с улучшением самочувствия домой 11 июня", - говорится в сообщении.

В больнице уточнили, что сейчас пациентка чувствует себя хорошо и находится дома с любящими родными. "Желаем крепкого здоровья и благополучия Валентине Мартыновне и ее семье", - добавили в учреждении.

С середины марта больница Святого Георгия одной из первых в Санкт-Петербурге полностью перепрофилирована в инфекционный стационар. Ранее также сообщалось, что из Мариинской больницы Петербурга после лечения от коронавируса выписали 85-летнюю блокадницу Нину Кременецкую.

По последним данным, в Петербурге выявили 20 813 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 9 739 человек, умерли 635.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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