Из больницы Петербурга после лечения от коронавируса выписали 103-летнюю пациентку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Пациентку в возрасте 103 лет выписали после лечения от коронавируса в петербургской Больнице Святого Георгия. Женщина находится дома с родными и чувствует себя хорошо, сообщили на странице больницы в Instagram .

"Из больницы Святого Георгия была выписана 103-летняя пациентка. Валентина Мартыновна проходила лечение в нашем стационаре в 11-м инфекционном отделении по поводу новой коронавирусной инфекции, осложненной двухсторонней полисегментарной пневмонией и выписана с улучшением самочувствия домой 11 июня", - говорится в сообщении.

В больнице уточнили, что сейчас пациентка чувствует себя хорошо и находится дома с любящими родными. "Желаем крепкого здоровья и благополучия Валентине Мартыновне и ее семье", - добавили в учреждении.

С середины марта больница Святого Георгия одной из первых в Санкт-Петербурге полностью перепрофилирована в инфекционный стационар. Ранее также сообщалось, что из Мариинской больницы Петербурга после лечения от коронавируса выписали 85-летнюю блокадницу Нину Кременецкую.

По последним данным, в Петербурге выявили 20 813 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 9 739 человек, умерли 635.