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Пострадавшим от паводка в Коми выплатят около 23 млн рублей компенсаций

Режим чрезвычайной ситуации вводился этой весной в шести муниципалитетах в связи с сильными подтоплениями

СЫКТЫВКАР, 15 июня. /ТАСС/. Правительство Республики Коми выделит около 23 млн рублей на выплаты 700 семьям пострадавшим от весеннего половодья, сообщил врио главы региона Владимир Уйба.

"По предварительным данным из районов, в результате половодья пострадали более 700 домовладений, большая часть - в Усть-Цилемском районе. Всем пострадавшим будет оказана единовременная материальная помощь из резервного фонда республики в размере до 30 тыс. рублей на каждый дом или квартиру. Общий объем выплат составляет около 23 млн рублей. Помощь будет оказана и по линии Минтруда и соцзащиты, выплаты составят 10 тыс. рублей, их получат более 1,5 тыс. человек", - сказал Уйба вечером в понедельник в своем обращении к жителям, оно размещено на официальной странице региона во "ВКонтакте".

В начале июня руководитель региона поручал до 1 июля завершить работу по оценке ущерба от весеннего половодья и выплате компенсаций пострадавшим.

Режим чрезвычайной ситуации вводился этой весной в шести муниципалитетах в связи с сильными подтоплениями, каких не наблюдали более 30 лет, - в Прилузском, Усть-Куломском, Удорском, Усть-Цилемском районах, а также в Ухте и Усинске. В пик половодья было подтоплено около 500 придомовых территорий, более 170 домов, в которых проживают около 300 человек, 158 жителей были эвакуированы в пункты временного размещения. Размыто около 60 участков автодорог, порядка 70 км. В начале июня режимы ЧС везде отменены, ведутся восстановительные работы. Власти региона рассчитывают получить около 200 млн рублей из федерального бюджета на ремонт разрушенных паводком дорог.

Теги
Уйба, Владимир ВикторовичРоссияКоми
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